«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
После нашумевшего скандала с «голой вечеринкой», который разразился в декабре 2023 года, у Филиппа Киркорова начались непростые времена. Поп-короля вырезали из новогодних эфирных программ, перестали приглашать на концерты, а также убрали из уже отснятых сериалов. Однако со временем обсуждения вечеринки поутихли, и артист вновь вернулся на сцену. Казалось бы, угроза срыва концертов миновала, общественность перестала обрушаться с критикой на кумира, но Киркоров вновь угодил в центр скандала. О том, что будет с певцом после «Бала соблазна» расскажет редакция «Радио 1».
«Бал соблазнов» на Урале
По всей видимости, урок после скандала в «Мутаборе» Киркоров не усвоил: недавно его заметили на новом мероприятии. Артист согласился на заманчивое предложение и отправился на Урал, чтобы выступить на закрытой вечеринке, организованной местными влиятельными бизнесменами. Мероприятие получило название «Бал соблазнов».
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Судя по редким фото и видео, опубликованным в сети, название оказалось более интригующим, чем само содержание события. Один из известных бизнесменов пригласил на свой юбилей нескольких популярных звезд, среди которых оказался и Киркоров. Поп-король выглядел довольно скромно — белый пиджак сочетался с золотистыми брюками, но это не успокоило публику. Утомленные постоянными провокациями комментаторы разразились критикой.
«Снова не в ту дверь вошел», «Киркорова тянет на разврат, даже если его там нет», «Как будто медом намазано», «Скандал “голой вечеринки” ничему не научил?», «Киркоров вновь опустился ниже плинтуса», — выражали недовольство пользователи.
В этот раз к Киркорову присоединилась певица Слава, которая также приняла участие в этом любопытном вечере.
Как проходил «Бал соблазнов» на Урале
На мероприятии, организованном для именинника, главной сенсацией стал известный хит Киркорова «Я поднимаю свой бокал». Слава исполнила песню «Одиночество-сволочь». Как сообщает портал E1, праздник прошел в закрытом режиме в Teatro Veneziano. Влиятельный юбиляр выступил вместе с Киркоровым и Славой, начав с собственной песни и поблагодарив гостей за их присутствие. В программу вечера также вошли выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
Столы изобиловали напитками и закусками. Один из комментаторов отметил в соцсетях, что не хватало лишь Насти Ивлеевой и её бриллианта за 20 миллионов.
Последствия «голой вечеринки» для Киркорова
Фото: РИА Новости/Рамиль СитдиковПосле участия в скандальной вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой, Филипп Киркоров потерял ряд контрактов и приглашений на российское телевидение. Впервые за более чем 30 лет музыкант не появился на важнейших музыкальных наградах, его вырезали из нескольких сериалов, а также он остался без работы в важном проекте на одном из федеральных каналов. Кульминацией этой ситуации стало закрытие сайта Филиппа Киркорова, созданного для продажи авторского мерча. За несколько дней артист понес убытки в сотни тысяч рублей, а платформа была недоступна около двух суток.
После того, как его участие в «Мутаборе» стало объектом обсуждений, активисты потребовали лишить музыканта звания народного артиста. Они считали, что певец, выставлявший себя полуобнажённым рядом с эксцентричными коллегами, не заслуживает этого звания.
В ситуацию вынужден был вмешаться адвокат Киркорова Александр Добровинский, который отметил, что лишение звания только из-за одного эпизода было бы неправомерным. Спустя пару дней певца и его подругу Лолиту Милявскую исключили из «Зимнего Show». Вскоре выяснилось, что Киркоров задолжал налоговые платежи, общая сумма составила почти 8 миллионов рублей.
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