В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек

Фото: iStock/Zolnierek
Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали малознакомых им девушек в квартире на проспекте Мира. Об этом управление Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июля. Двое фигурантов дела находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Мира. Убедившись, что две малознакомые им девушки уснули, они изнасиловали их. Всё происходящее записывалось на видео.
В настоящее время задержанные, проходящие по делу УК РФ об изнасиловании, находятся под стражей. Их дело направлено в суд.
Читайте также:
Секс с младшей сестрой: любовница мигранта заявила на него в полицию из-за мести и раскаялась, подробности
Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой
Мужчина изнасиловал и похитил бывшую жену
Анастасия Чинкова