26 ноября 2026, 08:25

Фото: iStock/M-Production

Редкая интимная близость сама по себе не говорит о несчастливом браке или скором расставании, считают психотерапевт и сексолог Мира Мур-Дановски и сексолог Ли Норен. Об этом сообщает HuffPost.