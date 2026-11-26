Сексологи объяснили, когда отсутствие близости становится проблемой для брака
Редкая интимная близость сама по себе не говорит о несчастливом браке или скором расставании, считают психотерапевт и сексолог Мира Мур-Дановски и сексолог Ли Норен. Об этом сообщает HuffPost.
По словам Мур-Дановски, иногда к бракам без секса относят союзы, в которых партнеры вступают в интимную связь реже десяти раз в год. Однако специалист считает такую границу условной: многие супруги с ней не согласятся.
Психотерапевт предложила обратить внимание на чувства обоих партнеров. Повод для беспокойства возникает, когда отсутствие секса или физической близости тяготит одного из них или обоих, но обсудить ситуацию они уже не могут.
Ли Норен считает, что качество близости и удовольствие супругов значат больше, чем ее частота. Временное снижение сексуальной активности она назвала нормальным явлением. К нему могут привести рождение ребенка, болезнь, стресс, финансовые трудности или уход за пожилыми родителями.
Иногда повседневные заботы постепенно отдаляют супругов друг от друга. Они начинают воспринимать свой союз прежде всего как совместное ведение хозяйства, и восстановить прежнюю близость со временем становится сложнее.
Сексологи советуют партнерам спокойно поговорить о своих чувствах и желаниях, не обвиняя друг друга. Вернуть ощущение близости помогут нежность, поцелуи и прикосновения. Если справиться с трудностями самостоятельно не удается, специалисты рекомендуют обратиться за помощью.
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