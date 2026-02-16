В Британии бесплодная женщина родила две пары близнецов в один день
В Великобритании женщина родила две пары близнецов с разницей в год, несмотря на диагноз бесплодие. Историю семьи опубликовала Daily Mail.
25-летней Алише Янг врачи ранее заявили, что из-за эндометриоза она не сможет забеременеть. Медики рекомендовали удалить матку, чтобы облегчить состояние. Перед операцией женщина сделала тест на беременность, который оказался положительным — она ждала близнецов.
Девочки должны были появиться на свет в конце декабря 2024 года, однако роды начались 2 ноября. Спустя год Янг снова узнала о беременности — и вновь двойней.
Мальчики также появились на свет 2 ноября, хотя предварительной датой называли середину декабря 2025 года. По словам супругов, новость о второй двойне стала для них полной неожиданностью. Несмотря на сложности, семья говорит, что чувствует себя счастливой.
Читайте также: