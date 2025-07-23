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В Госдуме оценили решение признать движение сатанизма* экстремистским

Депутат Милонов: в России мало сатанистов, но они существуют
Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

В России немного последователей движения сатанизма*, но они есть. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.



Напомним, 23 июля Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил деятельность организации «Международное движение сатанизма»*.

«Прежде всего идет речь, конечно, о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла, которое действительно оформлено во многих странах как зарегистрированная церковь сатаны. В России, несмотря на то, что такой религиозной группы не существует, в силу развития интернета последователи этого движения также есть», — пояснил Милонов «Газете.Ru».

Он отметил, что в криминальных хрониках часто упоминаются лица, которые считают себя поклонниками сатанизма*. В России их немного, но они действительно существуют. Именно поэтому и была необходимость принять решение о запрете подобного движения.

В свою очередь заместитель министра юстиции Олег Свириденко рассказал RT, что обращение в Верховный суд России было подготовлено Минюстом и Генпрокуратурой с целью защиты национальных интересов.

«Решением Верховного суда, принятого 23 июля, требования административных истцов удовлетворены в полном объеме», — заключил Свириденко.

*запрещённая в России экстремистская организация
Элина Позднякова

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