В Госдуме оценили решение признать движение сатанизма* экстремистским
Депутат Милонов: в России мало сатанистов, но они существуют
В России немного последователей движения сатанизма*, но они есть. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, 23 июля Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил деятельность организации «Международное движение сатанизма»*.
«Прежде всего идет речь, конечно, о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла, которое действительно оформлено во многих странах как зарегистрированная церковь сатаны. В России, несмотря на то, что такой религиозной группы не существует, в силу развития интернета последователи этого движения также есть», — пояснил Милонов «Газете.Ru».
Он отметил, что в криминальных хрониках часто упоминаются лица, которые считают себя поклонниками сатанизма*. В России их немного, но они действительно существуют. Именно поэтому и была необходимость принять решение о запрете подобного движения.
В свою очередь заместитель министра юстиции Олег Свириденко рассказал RT, что обращение в Верховный суд России было подготовлено Минюстом и Генпрокуратурой с целью защиты национальных интересов.
«Решением Верховного суда, принятого 23 июля, требования административных истцов удовлетворены в полном объеме», — заключил Свириденко.
*запрещённая в России экстремистская организация