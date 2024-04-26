Селекционер Ховрин рассказал, как правильно выращивать томаты дома

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Кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ховрин рассказал об особенностях выращивания томатов в домашний условиях.
Заведующий отделом селекции ФНЦО и агрофирмы «Поиск» Александр Ховрин в беседе с Pravda.Ru отметил, что профилактика позволяет снизить уровень повреждения томатов фитофторозом на 90%.
Также при выращивании томатов очень важно не «перекармливать» растение — при перенасыщении удобрения растение перестать нести плоды и будет растить вегетативную массу: листву и стебли.
Стоит отметить, если Вы планируете выращивать томаты дома подоконнике, то для этого лучше всего подойдут сорта «красная шапочка» и «оранжевая шапочка» — у них плоды не крупные, но они могут плодоносить практически весь год.
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«Для томата в теплице влажность должна быть 65-70%, для огурца — побольше, поэтому агрономы не рекомендуют выращивать в одной теплице огурцы и томаты. Обязательно должны быть температурный режим, схема посева, чтобы было проветривание, не было застоя. Если будет высокая сухость воздуха, появится вершинная гниль. Вершинная гниль достаточно легко лечится с помощью кальцийсодержащих препаратов. Но если у вас будет хороший микроклимат, то никаких препаратов не потребуется. Поэтому следите за влажностью», — подчеркнул специалист.
Также при выращивании томатов очень важно не «перекармливать» растение — при перенасыщении удобрения растение перестать нести плоды и будет растить вегетативную массу: листву и стебли.
Стоит отметить, если Вы планируете выращивать томаты дома подоконнике, то для этого лучше всего подойдут сорта «красная шапочка» и «оранжевая шапочка» — у них плоды не крупные, но они могут плодоносить практически весь год.
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Мира Полтева