Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

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Канадская певица Селин Дион и американская поп-звезда Леди Гага выступят на церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Independent.
Ранее сообщалось, что певицы разместились в гостинице рядом с Елисейскими полями. Журналист Тьерри Моро также рассказал, что женщины репетировали композицию La Vie en Rose французской певицы Эдит Пиаф.
Отмечается, что для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года. В декабре прошлого года она написала в своих соцсетях об обострении серьёзной неврологической болезни, из-за чего ей пришлось отменить восемь летних концертом в 2023 году и перенести весенние концерты на 2024 год. Из-за заболевания певица страдает от нервных спазмов, которые мешают ей двигаться и петь.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.
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Отмечается, что для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года. В декабре прошлого года она написала в своих соцсетях об обострении серьёзной неврологической болезни, из-за чего ей пришлось отменить восемь летних концертом в 2023 году и перенести весенние концерты на 2024 год. Из-за заболевания певица страдает от нервных спазмов, которые мешают ей двигаться и петь.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.
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Анастасия Чинкова