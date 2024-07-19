Церемония открытия ОИ-2024 оказалась на грани срыва

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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже оказалась на грани срыва. Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).
Отмечается, что в настоящее время проводятся генеральные репетиции церемоний открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Однако Союз принял решение о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля.
Организация решила бастовать из-за недовольства условиями труда французских артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога в ходе подготовки к церемониям.
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 пройдёт 26 июля. На реке Сене запланировано мероприятие, в котором примут участие три тысячи артистов и 400 танцоров.
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Организация решила бастовать из-за недовольства условиями труда французских артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога в ходе подготовки к церемониям.
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 пройдёт 26 июля. На реке Сене запланировано мероприятие, в котором примут участие три тысячи артистов и 400 танцоров.
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Анастасия Чинкова