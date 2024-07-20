В МОК допустили изменение количества россиян, участвующих в Олимпиаде

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Список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.
Он напомнил, что, согласно информации, размещённой на официальном сайте МОК, в Играх в Париже примут участие 32 нейтральных атлета — 15 спортсменов представляют Россию, 17 — Белоруссию. Они представляют десять видов спорта.
Спортивный чиновник отметил, что в МОК надеются, что список нейтральных атлетов, допущенных до Олимпиады, останется неизменным, однако он может быть скорректирован, как и состав любой другой делегации. Макконнелл добавил, что нейтральные спортсмены уже начали заезжать в Олимпийскую деревню, и представители оргкомитета очень рады их видеть.
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