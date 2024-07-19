Пловец Коротышкин назвал причины интриг на Олимпиаде-2024

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Серебряный призёр Игр — 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин связал организационные проблемы и противоречия Олимпиады-2024 с тем, что спортивные соревнования связали с политической повесткой.
«Много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку. Всё-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов», — отметил в беседе с Газета.ру Коротышкин.
Ранее сообщалось, что капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя.
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