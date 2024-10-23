Семь маршрутов наземного транспорта в Москве изменят с 26 октября

Фото: iStock/m-gucci
В Москве с субботы, 26 октября, изменят семь маршрутов наземного транспорта, продлив их до соцобъектов и станций метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале. Отмечается, что маршруты, которых ждут корректировки, охватывают 15 районов в 6 округах Москвы.
«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо. С 26 октября изменим 7 маршрутов автобусов и электробусов. Они охватывают 15 районов в 6 округах Москвы. Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.По информации ведомства, маршрут №434 получит новый номер — 934, и будет продлен до до научной долины МГУ им. М.В. Ломоносова и станции метро «Ломоносовский проспект».
Автобусы №283 и №283к объединят в маршрут №483, автобусы из Новоподрезково до ближайшей станции метро «Ховрино» будут ходить чаще.
Маршрут №958 станет №358 и будет курсировать в Ховрино через станцию метро «Беломорская», а также по улицам Беломорская и Смольная.
На маршруте Е10 появится остановка «Дудкино», а на маршрутах №644 и 843 – остановка «МФЦ «Северный».
Читайте также:
Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов
Цены на бензин в России начали снижаться
Данил Пономарев