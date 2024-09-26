В Дубне построят детскую поликлинику

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детская поликлиника будет построена в Дубна в 2027 году, проект включён в государственную программу Московской области по созданию проектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Новая детская поликлиника будет входить в состав Дубненской больницы. Сейчас уже завершена проработка участка под медучреждение в граница улиц Вернова С.Н. и Энтузиастов. Идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика», — отмечается в сообщении.В поликлинике будет общее педиатрическое отделение, кабинеты врачей узкопрофильных специальностей, отделение профилактики и восстановительного лечения, а также своя лаборатория. На прилегающей территории организуют парковку и места для отдыха.
Читайте также:
Диетолог назвала самую бесполезную кашу
В Королёве стартовало строительство поликлиники на тысячу посещений в смену
Гинеколог раскрыла степень защиты презерватива
Лев Каштанов