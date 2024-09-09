В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника

Фото : Министерство жилищной политики Московской области
В ЖК «Бригантина» завершены основные работы по установке инженерных систем в здании детской поликлиники. Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений. Компания «Гранель» строит медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерства жилищной политики Московской области.
Проект поликлиники рассчитан на 95 посещений в смену и состоит из трёх основных функциональных блоков: лечебных и профилактических отделений, служебных помещений для медицинского персонала и зон общего пользования.
Поликлиника будет принимать детей от младенческого возраста до 18 лет. Застройщик полностью оборудует медицинское учреждение современной техникой и мебелью, после чего передаст его в муниципальную собственность (подразделение ГБУЗ МО ДЦГБ на улице Академика Лаврентьева, 6).
Открытие запланировано на осень 2024 года.
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