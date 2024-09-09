В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника

Пименов день – православный праздник, который отмечается ежегодно 9 сентября. В этот день почитают святых Пимена Великого и Пимена Печерского. Оба святых были известны своей мудростью и святостью. О том, как подготовиться к торжеству и сего категорически нельзя делать в этот день расскажет редакция «Радио 1».