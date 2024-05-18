Стало известно, как бакалавры окончат вуз после введения новой системы образования

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Российские студенты, ныне обучающиеся по программе бакалавриата, смогут завершить учёбу, не переходя на новую систему высшего образования. Об этом пресс-служба Минобрнауки России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут доучиться по той же программе, на которую поступили.
В ведомстве подчеркнули, что будет установлено соответствие действующих в данный момент специальностей и направлений подготовки в рамках обновлённой системы высшего образования. Выпускники бакалавриата, которые перейдут на новую систему, смогут продолжить обучение по программ специализированного высшего образования – магистратуры.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в системе российского высшего образования больше не будет использоваться термин «бакалавр».
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В ведомстве подчеркнули, что будет установлено соответствие действующих в данный момент специальностей и направлений подготовки в рамках обновлённой системы высшего образования. Выпускники бакалавриата, которые перейдут на новую систему, смогут продолжить обучение по программ специализированного высшего образования – магистратуры.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в системе российского высшего образования больше не будет использоваться термин «бакалавр».
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Анастасия Чинкова