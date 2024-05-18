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Стало известно, как бакалавры окончат вуз после введения новой системы образования

Бакалавры смогут завершить обучение без перехода на новую систему образования
18 мая 2024, 12:54
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Российские студенты, ныне обучающиеся по программе бакалавриата, смогут завершить учёбу, не переходя на новую систему высшего образования. Об этом пресс-служба Минобрнауки России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут доучиться по той же программе, на которую поступили.

В ведомстве подчеркнули, что будет установлено соответствие действующих в данный момент специальностей и направлений подготовки в рамках обновлённой системы высшего образования. Выпускники бакалавриата, которые перейдут на новую систему, смогут продолжить обучение по программ специализированного высшего образования – магистратуры.



Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в системе российского высшего образования больше не будет использоваться термин «бакалавр».

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#образование
#россия
#вуз
#изменения
В Подмосковье проводят акцию в память о героях ВОВ «Лес будущего»
18 мая 2024, 12:30

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Московской области проводят акцию в память о героях Великой Отечественной войны «Лес будущего», об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сегодня мы проводим акцию «Лес будущего» — сажаем деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Она стала частью международной акции «Сад Памяти», которую в 2020 году инициировал наш Президент», — написал Воробьёв.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

По словам губернатора, за время проведения акции в ней успели принять участие более 5,5 миллионов человек из 50 стран мира.

На территории региона подготовили 16 участков для высадки деревьев, а также более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Организаторы акции подготовили бесплатные автобусы для тех, кто планирует добраться до места проведения акции на общественном транспорте.

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#московская область
#андрей воробьёв
#великая отечественная война
#акция
#деревья
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В Волоколамске открыли памятник заслуженному работнику культуры РСФСР Кожемяко
18 мая 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Памятник Антонине Кожемяко торжественно открыли в селе Ярополец. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Событие приурочено к 100-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры РСФСР и почётного гражданина Волоколамского района.

«Трудовой путь Антонины Кожемяко начался с 15 лет на кондитерской фабрике «Большевичка» в Москве, с марта 1940 года по октябрь 1941 года работала в Волоколамской типографии. Летом 1941 года она возглавила 150 женщин трудового фронта, которые рыли противотанковые окопы. После освобождения села от гитлеровской оккупации книжку за книжкой, Антонина Павловна возродила Ярополецкую библиотеку», — подлились в пресс-службе администрации.

В мероприятии приняли участие руководители Межрегиональной общественной организации «Кремль», выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, почётные жители Волоколамска, яропольчане и представители администрации округа.

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#выпускники
#жители
#волоколамск
#памятник
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В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
18 мая 2024, 10:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Правдинском замглавы округа Юлия Терёшина и уполномоченная главы Нина Ушакова проверили ход ремонта подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках пешего обхода был проверен ход ремонтных работ в одном из подъездов дома №33 на Степаньковском шоссе.

«Ремонт на объекте начался чуть более недели назад. Здесь покрасят стены, приведут в порядок вхожую группу, освежат перила и заменят окна, где это необходимо. Основной объём задач уже выполнен. В этом году в Правдинском УК «Квадрометр» планирует привести в порядок 11 подъездов, расположенных в многоквартирных домах посёлка», — подчеркнула техдиректор УК «Квадрометр» Елена Соловьёва.

Все работы проводятся совместно с жителями, которые выбирают какие подъезды нуждаются в ремонте, выбирают цвета, дизайн и оформление входных групп.

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#ремонт
#пушкино
#ук
#подъезды
#дизайн
#дома
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В Ватикане утвердили признание явлений «сверхъестественными»
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»
18 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В Ватикане ограничили признание явлений «сверхъестественными», об этом сообщается в обнародованной дикастерии доктрины веры.
«Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остается верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении», — уточняется в тексте документа.

Нововведения стали последствием заявлений некоторых священнослужителей, которые рассказывали верующим о неких сверхъестественных явлениях, а затем опровергали свои слова. При этом подобные заявления могли полностью противоречить Священному писания, а также становиться поводом для некоторых людей нажиться на вере людей.

Новые законы вступят в силу с 19 мая.

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#священник
#ватикан
#закон
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В России возрастёт производство самолётов МС-21
С 2029 года в России будут производить 72 самолёта МС-21 ежегодно
18 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

С 2029 года объём производства самолётов МС-21 возрастёт до 72 единиц в год, об этом сообщается опубликованном на сайте правовых актов распоряжении российского правительства.
«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — уточняется в обнародованном документе.

С 2026 года начнётся поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год. Также ожидается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как «Ладога», «Освей», «Байкал».

Напомним, ранее громкая история с посадкой пассажирского самолёта в кукурузное поле получила новый виток. Пилотировавший самолёт сотрудник уволился из авиакомпании по собственному желанию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#производство
#правительство
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В Минобороны рассказали о недостатках западной военной техники
Замначальника ГАБТУ: защищенность западных танков преувеличена
18 мая 2024, 04:46

Фото: iStock/tupungato

Техника западного производства, захваченная в ходе специальной военной операции (СВО), не имеет преимуществ перед российскими образцами. Недостатки трофейной машины назвал в интервью «Известиям»заместитель начальника Главного автобронетанкового управления транспорта (ГАБТУ) Минобороны России Сергей Шаленый.
«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, это техника старого парка. Современных машин здесь – раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», – отметил он, говоря о технике, представленной на экспозиции на Поклонной горе.

По словам Шаленого, в России считалось, что западная школа танкостроения ориентирована на безопасность, но по этому параметру данная технология себя не оправдала. Он также добавил, что противник не может эвакуировать большое количество западной техники, застрявшей на поле боя. Это объясняется тем, что танк в полевых условиях ремонту не подлежит.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкомпании не нашли ничего особо интересного в западной трофейной технике. Он добавил, что техники и инженеры ознакомились практически со всеми образцами техники, представленными на Поклонной горе.

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#танки
#техника
#оружие
#минобороны рф
#транспорт
#ростех
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Экстренные службы продолжили работы после взрыва в Санкт-Петербурге
18 мая 2024, 01:08

Фото: iStock/Igor Vershinsky

После взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге продолжают работать службы экстренной помощи. На место происшествия прибыли машины военной полиции, пожарная специальная техника, участок оцеплен, передает РИА Новости.
Согласно сообщению пресс-службы Ленинградского военного округа, при уборке подвала академии и выгрузке мусора в контейнеры произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента 7 человек получили ранения и были отправлены для оказания помощи в медицинское учреждение Министерства обороны России.

Очевидец Владимир Иванов, проживающий в противоположном доме, сообщил о звуке сирены и увидел 3 машины скорой помощи и 4 реанимационных автомобиля, въезжающих на территорию Академии.

Ранее очевидица сообщила, что эвакуации не было, с территории раненых увезли на машине скорой помощи.

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#великая отечественная война
#боеприпас
#скорая помощь
#полиция
#ленинградская область
#минобороны рф
#санкт-петербург
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте
18 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей, а на детской площадке – до 30 тысяч. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Для родителей может быть введен штраф до семи тысяч за курение ребенка младше 16 лет», – написал Метелев.

Парламентарий сообщил, что вместе со своим коллегой Максимом Топилиным и депутатами он разработал пакет инициатив по борьбе с курением. Документ был направлен в Правительство России и Верховный суд.

Ранее в Государственную Думу России был внесен законопроект о полном запрете продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.

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#депутат
#правительство
#госдума
#штраф
#курение
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В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах
17 мая 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала сезона совершено более 3 млн поездок на электросамокатах. Такими данными поделились в пресс-службе Мособлдумы.
«В Подмосковье электросамокаты набирают всё большую популярность. При этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМов не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоём на одном самокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте», – заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Он напомнил, что за подобные нарушения сервис проката может заблокировать аренд. Кроме того, закон предусматривает штрафы.

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#московская область
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