Семье однорукого ветерана СВО поступают угрозы о расправе

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Членам семьи бойца СВО, которого избили после замечания о припаркованном авто на тротуаре, начали поступать угрозы. Об этом сообщает «Фонтанка».
Напомним, инцидент произошел 18 декабря в Санкт-Петербурге. Участник СВО, лишившийся руки, сделал замечание водителю припаркованного на тротуаре авто. Двое мужчин набросились на мужчину начали избивать его.
Позже выяснилось, что один из нападавших уроженец Абхазии, который получил российское гражданство в 1996 году.
По информации издания, в настоящее время членам семьи избитого бойца поступают угрозы. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором сообщила, что неизвестные угрожают расправой ей и ее сыну, в том числе через Интернет.
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Позже выяснилось, что один из нападавших уроженец Абхазии, который получил российское гражданство в 1996 году.
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Анастасия Крестьянова