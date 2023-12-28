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Семье однорукого ветерана СВО поступают угрозы о расправе

В Петербурге членам семьи бойца СВО после избиения начали поступать угрозы
28 декабря 2023, 16:52
Фото: istock / artolympic

Фото: istock / artolympic

Членам семьи бойца СВО, которого избили после замечания о припаркованном авто на тротуаре, начали поступать угрозы. Об этом сообщает «Фонтанка».
Напомним, инцидент произошел 18 декабря в Санкт-Петербурге. Участник СВО, лишившийся руки, сделал замечание водителю припаркованного на тротуаре авто. Двое мужчин набросились на мужчину начали избивать его.

Позже выяснилось, что один из нападавших уроженец Абхазии, который получил российское гражданство в 1996 году.


По информации издания, в настоящее время членам семьи избитого бойца поступают угрозы. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором сообщила, что неизвестные угрожают расправой ей и ее сыну, в том числе через Интернет.

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#блогер
#сво
#избиение
#санкт-петербург
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Собчак поддержала Ивлееву на фоне неприятностей после «голой вечеринки»
28 декабря 2023, 16:49

Фото: iStock/ronstik

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала блогера Анастасию Ивлееву на фоне неприятностей, которые стали последствиями «голой вечеринки». Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на Instagram* Ивлеевой.
Собчак написала слова поддержки под постом Ивлеевой на эту тему.

«Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна», — написала Собчак.

Она также отметила, что все это пройдет.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева организовала закрытую вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Звездные гости пришли на мероприятие в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение у общественности. Среди приглашенных на «голую вечеринку» были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Глюкоза и другие.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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#блогер
#соцсеть
#сво
#рф
#киркоров
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Раскрыта причина неудавшейся расправы над владельцем птицефабрики Ширяевым
Киллер не попал в директора воронежской птицефабрики, потому что пересел за руль
28 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/nixki

Покушение на владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области не удалось из-за ошибки киллера. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По предварительной версии правоохранителей, киллер не заметил, что за рулем находился сам Геннадий Ширяев. Киллер некоторое время следил за предпринимателем. Он выяснил, что владелец фабрики часто ездит на заднем пассажирском сидении, а автомобилем управляет водитель.

В момент покушения, Ширяев сам находился за рулем авто, чего не заметил киллер.

Напомним, покушение на бизнесмена произошло накануне. Неизвестный открыл огонь по машине, в которой находился владелец крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев. Предприниматель не пострадал.

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#уголовное предприниматель
#водитель
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#покушение
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Риелтор Шмелёв рассказал, какие дачи продать сложнее всего
Риелтор Шмелев: большие дачные дома с миллионным ремонтом плохо продаются
28 декабря 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Andrey Nikitin

Сложнее всего продать большие дачные дома с ремонтом, в который вложены миллионы рублей.
Сложные для продажи дачи описал россиянам риэлтор-практик Владимир Шмелев, сообщает aif.ru.

По словам Шмелёва, слишком большие загородные дома с дорогими интерьерамимогут годами висеть на сайтах с объявлениями.

Наиболее востребованными вариантами являются одноэтажные здания площадью до 120-200 кв. м.

«Покупатели совершенно справедливо задумываются о том, как потом отапливать дом, обслуживать его. Классно, если есть ухоженный газон и зона барбекю. Наличие теплицы, грядок и огорода не обязательно. Наличие гаража на стоимость объекта он особо не повлияет», — говорит Владимир Шмелев.
Важную роль может играть наличие инфраструктуры — водопровода, электричества, септика.

По словам риэлтора, триггером к покупке может стать яркая деталь.

«Увидел человек могучий кедр у дома и уже представил себе, как будет под ним проводить вечера с семьей», —объяснил Шмелев.
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#дача
#недвижимость
#жильё
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Обеспечение порядка в новогодние праздники стало темой совещания Воробьёва с правоохранителями
28 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Газовая безопасность и обеспечение правопорядка в праздничные дни стали главными темами совещания с правоохранительным блоком, которое провёл Андрей Воробьёв. Это была последняя подобная встреча в уходящем году.
В Подмосковье газовое оборудование установлено в 40 тыс многоквартирных домах и 2 млн квартир. Его обслуживают 700 организаций. Губернатор напомнил, что с 1 января за газовую безопасность в каждом регионе будет отвечать единый оператор, в Московской области это Мособлгаз.
«Вы знаете, что принята нормативная база, законы, которые предполагают более высокий уровень газовой безопасности. У нас практически половина домов находится под газоснабжением. А это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля, счётчикам и датчикам. Эта работа будет проводиться с вашим участием», – сказал Воробьёв.
Как подчеркнул губернатор, в праздничные дни необходима работа в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок на всех территориях Московской области.

Подмосковные города в новогодние праздники традиционно становятся центром притяжения не только жителей региона, но и других субъектов Федерации. Ожидается, что в Московскую область приедут порядка 5 млн гостей. Почти все загородные отели и базы отдыха уже забронированы.

В каждом муниципалитете будут работать катки, горки, аттракционы и ярмарки. Праздничные программы подготовили парки и лесопарки. Большое число верующих приедет в Подмосковье на Рождество и Крещение.

Воробьёв поблагодарил правоохранителей за эффективную работу в 2023 году. Он отметил, что вся правоохранительная система вовлечена в то, чтобы в каждом городе жители чувствовали себя спокойно, уверенно, а все возникающие вопросы решались на должном уровне
«Хотел поблагодарить весь личный состав правоохранительного блока, прежде всего, Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Всё, что связано с вопросами миграции, также имеет определяющее значение. Важную роль в жизни региона играет и судебная система», – заявил глава региона.
Особые слова благодарности он высказал правоохранителям за сопровождение вопроса обманутых дольщиков.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#новый год
#газ
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Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в новогодние праздники
28 декабря 2023, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В зимние праздники традиционно повышается риск возникновения ДТП, так как трафик становится менее интенсивным. Поэтому необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, заявили в пресс-службе Минтранс Подмосковья.
Самими частыми причинами аварий с летальным исходом там назвали превышение скорости, а также нетрезвое состояние водителей и пешеходов.
«С 29 декабря по 8 января Госавтоинспекция Подмосковья обеспечит строгий контроль. Во всех городских округах будут проводить профилактические рейды и массовые проверки по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, а также нарушающих другие требования ПДД, в том числе перевозки детей», – предупредили в пресс-службе.
Кроме рейдов сотрудники проведут разъяснительную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма в зимний период.

В министерстве напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить вождение в нетрезвом виде, быть осторожнее на парковках и во дворах. При поездках на дальние расстояния необходимо соблюдать режим сна и отдыха.

Любителям зимнего экстремального спорта рекомендуют кататься на квадроциклах и снегоходах в специально отведённых для этого местах, не выезжать на дороги общего пользования и позаботиться о соответствующей экипировке.

Пешеходы не должны забывать надевать световозвращатели или включать фонарики в тёмное время суток, чтобы быть заметнее на дорогах. Помимо этого, нужно соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей – по переходам и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

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В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт

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#дтп
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#новый год
#подмосковье
#московская область
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Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на Новый год
Эксперт по этикету Баранова назвала самые неуместные подарки на Новый год
28 декабря 2023, 15:43

IStock/Bogdan Kurylo

Подарок на Новый год близким или коллегам не должен разочаровать или доставить неудобства, поэтому рекомендуется не дарить предметы личной гигиены, если это заранее не было оговорено. Об этом «Радио 1» рассказала эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова.
«Например, если одарить знакомую антивозрастным кремом даже очень хорошего качества, есть вероятность, что такой презент ей не слишком придется по душе. Другое дело, когда покупку этого крема обговорили заранее, тогда всё вполне корректно. Хороший подарок персонализирован, то есть выбран с учетом предпочтений и особенностей конкретного получателя – ей или ему точно будет приятно», — отметила специалист.
По словам эксперта, при выборе подарка нужно помнить о культурных и религиозных ограничениях. Так, не всем знакомым и коллегам можно дарить алкоголь или некоторые деликатесы, угощения.

Деловым людям или бизнес-партнёру не рекомендуется дарить дорогие презенты, напомнила Татьяна Баранова. По её словам, стоимость подарка должна быть адекватной и желательно не больше трёх тысяч рублей.

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#подарок
#новый год
#этикет
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Психоаналитик Смолярчук объяснила депрессией нелюбовь к Новому году
28 декабря 2023, 15:35

Фото: IStock/Drazen Zigic

Люди, которые не любят Новый год, могут переживать депрессию. Об этом «Радио 1» рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
«Новый год – это новая эпоха, новая веха в твоей судьбе, это то, что открывает тебе новые возможности, это время, когда будет писаться твоя новая биография. И нормальный человек не в депрессии рад этому обстоятельству», — рассказала специалист.
Ирина Смолярчук подчеркнула, что многие люди могут перекладывать отвественность за организацию праздничного настроения на других людей или высшие силы. Это также может повлиять на отношение к Новому году.
«Когда человек возложил отвественность за праздничное настроение на какие-то сторонние силы, например, очень много людей надеются, что кто-то сделает его счастливым или куплю себе обновку и тогда создам себе настроение, это так не работает. Надо настроение взращивать самостоятельно», — заметила она.
Также нелюбовь к Новому году может свидетельствовать о травме, которую человек получил во время предыдущих праздников. Например, при получении бесполезных подарков.
«Если человек чувствует, что он остро реагирует, неприязненно, то это история про то, что его злят те, с кем он встречает Новый год или он что-то не отрегулировал в своей судьбе. Праздник здесь совершенно ни при чём Самое главное осознать – какую пользу можно извлечь и праздника и понять, что тебя бесит во всём этом», — заключила психолог.
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#психолог
#праздник
#новый год
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Мэр Новосибирска Локоть отправился в отставку
28 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Wirestock

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть был единственным коммунистом во главе города-миллионника. Он уходит в отставку.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время интервью на телеканале ОТС.

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял. Уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных функционировало, обязанности мэра будет выполнять Олег Клемешов. Мы будем ему оказывать содействие, чтобы город устойчиво работал», —заявил Андрей Травников.
Отпуск продлится до 24 января. В данный момент мэр находится в командировке в Москве, пишет РБК.

По данным источника в КПРФ, Локоть покидает пост в связи с истечением полномочий, а идти на должность после того, как упразднили прямые выборы мэра, «он не захотел».

Источник в новосибирской администрации подтвердил, что Локоть будет работать по белорусскому направлению.

Локоть занимал пост мэра с 2014 году, в 2019 году переизбрался. Он-последний мэр Новосибирска, который был избран в результате прямых выборов. В 2023 году они были отменены городским советом депутатов. Срок полномочий Локотя заканчивался в апреле 2024 года.

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#мэр
#новости
#общество
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Жителям Подмосковья перед новогодними праздниками напомнили правила газовой безопасности
28 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковное Министерство энергетики в преддверии новогодними праздниками напомнило жителям правил по безопасному пользованию газом.
«В морозные и ветреные дни может ухудшиться тяги в дымоходах газовых приборов из-за обледенения или задувания в них ветра. В эти дни нужно особенно тщательно проверять тягу в дымоходах перед включением газа, во время эксплуатации газовых водонагревателей и отопительных котлов», – сказали в пресс-службе ведомства.
Там предупредили, что газовую плиту нельзя использовать для обогрева помещения. Запрещено также сушить над плитой вещи, так как в этом случае возможно возгорание.
«Не забывайте проверять вентиляционные каналы. Они должны быть открыты для свободного доступа, очищены от грязи и пыли. Не оставляйте без присмотра отопительные котлы более чем на 10 часов. Их отключение может привести к выходу из строя системы отопления», – предупредили в подмосковном Минэнерго.
Кроме того, помещение, где установлено газовое оборудование, должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.

В случае утечки газа необходимо звонить по телефону 112.

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#газ
#минэнерго мо
#безопасность
#правила
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