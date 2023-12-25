В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, который был избит после замечания о неправильно парковке.
«22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из соцсетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Телеграм-канале.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, личности злоумышленников устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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