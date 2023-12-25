Мужчина откусил нос жене из-за приданого

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В Индии мужчина побил свою супруг и откусил ей нос за то, что не получил приданое от ее семьи. Об инциденте сообщает News9Live.
Все случилось в деревне Махешпур в районе города Барели, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Наджми вышла замуж за Назима в 2022 году. У них родился сын, сейчас ему 5 месяцев.
Все это время муж с семьей высказывали женщине претензии по поводу отсутствия приданного.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Она обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на супруга и его родственников. Назим, его мать Рехана и отец Маджид Хусейн задержаны.
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