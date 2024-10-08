Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Стиральную машину получила взамен сломавшейся семья Каплан из Красногорска, глава которой Станислав был призван на СВО и потерял в боях правую руку. Бытовую технику подарил глава округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подарок доставили во время визита первого заместителя главы округа Натальи Тимошиной. Семья нуждается в поддержке — здесь растёт двое сыновей, а Станислав в настоящее время проходит лечение в военном госпитале им. Вишневского. Ему уже провели три операции и сейчас готовят к протезированию, потом его ждёт медицинская реабилитация», — говорится в сообщении.В администрации заверили, что семье героя и впредь будут помогать в разных сферах, в частности, им окажут содействие в протезировании и реабилитации Станислава, а его детей помогут устроить в спортивные секции.
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