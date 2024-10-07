В Красногорске стартует всероссийская акция Аллы Духовой по посадке кедров

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Масштабную экологическую акцию по посадке сибирских кедров проведут в разных регионах России, начало мероприятию будет положено в подмосковном Красногорске в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба акции.
Экологическая акция проводится по инициативе хореографа, основательницы и художественного руководителя международного балета TODES Аллы Духовой, благотворительного фонда «Путь» совместно с «Эко-фабрикой Сибирский кедр» при поддержке администрации Красногорска.
Саженцы кедра были выращены в томском питомнике. В ходе акции специалисты дадут участникам советы по посадке и по уходу за деревьями.
Отмечается, что в рамках акции в ближайший год планируется посадить кедры в 50 городах России, в том числе в Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Уфе и Казани, откуда потом передадут экологическую эстафету другим городам.
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«Вместе со звездами TODES, преподавателями и учениками наших школ-студий, а это 132 школы по всей России, мы планируем высадить кедры – символы величия, достоинства и красота – во всех городах нашей страны», — сказала Алла Духова.
Саженцы кедра были выращены в томском питомнике. В ходе акции специалисты дадут участникам советы по посадке и по уходу за деревьями.
Отмечается, что в рамках акции в ближайший год планируется посадить кедры в 50 городах России, в том числе в Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Уфе и Казани, откуда потом передадут экологическую эстафету другим городам.
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Лев Каштанов