В Красногорске стартует всероссийская акция Аллы Духовой по посадке кедров

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. По его данным, индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.