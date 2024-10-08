В Красногорске собрали очередную партию помощи для жителей Курска и Белгорода

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Очередной груз гуманитарной помощи собрали для жителей Белгородской и Курской областей в городском округе Красногорск, в партию вошли продукты, постельное бельё, одежда, средства личной гигиены и прочие предметы, в которых есть потребность в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«Благодарю жителей сто двадцатого округа за милосердие и призываю тех, кто ещё не успел внести свой вклад в сбор помощи, сделать это», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.В администрации напомнили, что в округе открыты три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи. Передать вещи можно, в том числе, через общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Лесная улица, дом №9. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.
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