Семьям в России необходимо 74 тысячи рублей для покупки самого необходимого

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В прошлом году российским семьям было необходимо 73,9 тысячи рублей для покупки самого необходимого, чтобы «свести концы с концами». Такие данные приводит Росстат.
«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" - под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов - в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год» — передает РИА Новости данные ведомства.
За два года эта сумма выросла на шесть тысяч рублей. Согласно результатам исследования, городским семьям для покрытия базовых потребностей необходимо 74,2 тысячи рублей. Проживающим в селах для этого нужно 72,5 тысячи. При этом если речь идет о семьях с детьми, то здесь минимальные потребности будут стоить 99,9 тысяч рублей. Бездетным для этого нужно уже 64,2 тысячи.
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