«Семейная почта» заработает на Самом большом фестивале в Петербурге

04 сентября 2025, 14:43

Фото: iStock/seb_ra

В Санкт-Петербурге уже в эти выходные состоится Самый большой семейный фестиваль, в рамках которого запустят «Семейную почту» «Петербургского дневника».





Отмечается, что фестиваль пройдёт в парке 300-летия. Пространство «Семейной почты» оформят в виде большого корабля, где будет установлен специальный почтовый ящик. Рядом будут находиться волонтёры, которые при необходимости окажут гостям всю необходимую помощь.



Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов рассказал, что площадку «Семейной почты» хотели сделать не только красивой, но и «по-настоящему тёплой».





«С помощью "Семейной почты" "Петербургского дневника" можно будет бесплатно отправить открытку с авторским дизайном родным и друзьям в любую точку России. Корабль тоже выбран неслучайно, ведь семья — это команда, которая держит курс к намеченной цели вместе», — пояснил Смирнов.

«По традиции, участники события завязывают на специально приготовленном чучеле ленточки, оставляя в прошлом всё ненужное и тяжёлое, а затем его сжигают», — говорится в материале.