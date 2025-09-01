В Пушкине в честь столетия города устроили спортивные турниры и шоу аэростатов

01 сентября 2025, 18:31

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Столетие подмосковного города Пушкино отметили 30 августа, для гостей были подготовлены различные развлечения и впечатляющие шоу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Праздник проходил на двух локациях: в городском парке и на набережной реки Серебрянки.





«В парке состоялись финальные матчи футбольного турнира «Кубок вековой славы», баскетбольные соревнования, различные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, гостям представили постановки в рамках Пушкинского театрального фестиваля», — говорится в сообщении.