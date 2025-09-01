В Пушкине в честь столетия города устроили спортивные турниры и шоу аэростатов
Столетие подмосковного города Пушкино отметили 30 августа, для гостей были подготовлены различные развлечения и впечатляющие шоу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Праздник проходил на двух локациях: в городском парке и на набережной реки Серебрянки.
«В парке состоялись финальные матчи футбольного турнира «Кубок вековой славы», баскетбольные соревнования, различные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, гостям представили постановки в рамках Пушкинского театрального фестиваля», — говорится в сообщении.На набережной были открыты фотозоны, организованы выступления команд КВН, соревнования по многоборью, а кульминацией праздника стало шоу аэростатов «Ночное свечение», флайборд-шоу и концерт-дискотека.
А компания «Каравай-СВ» приготовила в честь столетия города огромный пирог.