64 финалиста фестиваля «Город танцует в парках» выступят на гала-концерте в Реутове
В Реутове пройдёт гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках»
6 сентября в Центральном парке Реутова гала-концертом завершится III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На сцене выступят 64 финалиста, в том числе восемь победителей федерального дня фестиваля и 56 представителей Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и лучшего солиста. После конкурсной программы подведут итоги фестиваля и наградят победителей.
«К третьему сезону фестиваля «Город танцует в парках» мы подошли с пониманием того, что популярность проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов России, поэтому решили расширить географию участников. На фестивале выступили танцоры со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Оценивать номера участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с художественным руководителем фестиваля, хореографом Егором Дружининым будет звёздный состав жюри. Это хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава. Вести концерт будут Юлия Костюшкина и Михаил Башкатов.
«Идейный замысел фестиваля – не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только по телевизору. Они могут вдохновляться их выступлениями, получать советы и участвовать в мастер-классе от них прямо возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника, ведь танец им и является», – сказал Дружинин.
В концертной программе примут участие и профессиональные танцоры – команды «КЕД», Obc Crew, Red haze, Whip head и Essentia, а также Вахо, Артём Сидоров, Лука, Аслан и Алёна Кумбарули. В вечерней программе состоится выступление музыкального хедлайнера – певицы Mona.
Начало концерта – в полдень. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на сайте и в сообществе ВКонтакте.
Очный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил в этом году с 17 мая по 29 июня в 31 парке региона. Коллективы и солисты из 47 муниципальных образований Московской области представили конкурсные номера профессиональному жюри. В рамках федерального дня 17 мая выступили участники из 19 регионов страны. Всего в концертах участвовали более 3,5 тыс. танцоров.
Фестиваль организовала АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.