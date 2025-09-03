64 финалиста фестиваля «Город танцует в парках» выступят на гала-концерте в Реутове

03 сентября 2025, 16:28

В Реутове пройдёт гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

6 сентября в Центральном парке Реутова гала-концертом завершится III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





На сцене выступят 64 финалиста, в том числе восемь победителей федерального дня фестиваля и 56 представителей Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и лучшего солиста. После конкурсной программы подведут итоги фестиваля и наградят победителей.

«К третьему сезону фестиваля «Город танцует в парках» мы подошли с пониманием того, что популярность проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов России, поэтому решили расширить географию участников. На фестивале выступили танцоры со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Денис Дружинин (Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО)



«Идейный замысел фестиваля – не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только по телевизору. Они могут вдохновляться их выступлениями, получать советы и участвовать в мастер-классе от них прямо возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника, ведь танец им и является», – сказал Дружинин.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

