День знаний в Павловском Посаде отметили квестами и научным шоу

02 сентября 2025, 19:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о

В Павловском Посаде масштабно отметили День знаний. Праздничные мероприятия перед началом учебного года развернулись на двух площадках – у ДК «Филимоновский» и в Городском парке, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.







«У дома культуры гостям представили программу «Ярко провожаем лето!». Любимые герои детских сказок Мальвина и Буратино провели весёлые конкурсы, проверяя готовность ребят к школе в игровой форме. Танцы, игры и интересные задания создали атмосферу праздника. Восторг юных зрителей вызвало научное химическое шоу с крио-эффектами. А завершилась программа дискотекой с огромной плюшевой Капибарой, которая вытянула на танцпол даже самых стеснительных», – рассказали в администрации.