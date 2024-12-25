Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники

Фото: пресс-службе ГУРБ МО
Приближается долгожданный Новый год. Однако вместе с праздничной активностью в городе возрастает необходимость быть бдительными, сообщили в пресс-службе Главное управление региональной безопасности Московской области. Там рассказали, на что стоит обратить внимание в предпраздничные и праздничные дни.
«При участии в массовых мероприятиях старайтесь держаться подальше от толпы во избежание травм. Если вы отправились на новогоднее представление с детьми, не отходите от них далеко, а лучше крепко держите за руку, так как в толпе они легко могут затеряться», – попросили в ведомстве.Стоит помнить и о необходимости предупреждать теракты.
Фото: пресс-службе ГУРБ МО
«Обращайте внимание на подозрительных людей, одетых не по погоде, переносящих в мешках или чемоданах некие грузы, а также на бесхозно оставленные предметы. Обнаружив подозрительный предмет на массовом мероприятии или в общественном транспорте, не прикасайтесь к нему, предупредите о находке окружающих. Обо всём подозрительном нужно немедленно сообщать в полицию или в МЧС по номерам 10 и 112», – предупредили в ГУРБ.В случае эвакуации нельзя впадать в панику. Это может спровоцировать цепную реакцию толпы и привести к образованию давки. Спокойно следуйте указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве также попросили разъясните детям опасность общения с незнакомыми людьми.
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Лора Луганская