Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники

Человеческий организм на 70% состоит из воды, которая содержится во всех его тканях и является вторым по важности элементом после кислорода. Для взрослых людей оптимальной нормой считается потребление 1,2–1,5 литров чистой воды в день, исключая чай, кофе, соки и другие напитки. Большинство бутилированных природных вод содержат минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий.