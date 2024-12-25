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Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

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Приближается долгожданный Новый год. Однако вместе с праздничной активностью в городе возрастает необходимость быть бдительными, сообщили в пресс-службе Главное управление региональной безопасности Московской области. Там рассказали, на что стоит обратить внимание в предпраздничные и праздничные дни.
«При участии в массовых мероприятиях старайтесь держаться подальше от толпы во избежание травм. Если вы отправились на новогоднее представление с детьми, не отходите от них далеко, а лучше крепко держите за руку, так как в толпе они легко могут затеряться», – попросили в ведомстве.
Стоит помнить и о необходимости предупреждать теракты.



Фото: пресс-службе ГУРБ МО

«Обращайте внимание на подозрительных людей, одетых не по погоде, переносящих в мешках или чемоданах некие грузы, а также на бесхозно оставленные предметы. Обнаружив подозрительный предмет на массовом мероприятии или в общественном транспорте, не прикасайтесь к нему, предупредите о находке окружающих. Обо всём подозрительном нужно немедленно сообщать в полицию или в МЧС по номерам 10 и 112», – предупредили в ГУРБ.
В случае эвакуации нельзя впадать в панику. Это может спровоцировать цепную реакцию толпы и привести к образованию давки. Спокойно следуйте указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве также попросили разъясните детям опасность общения с незнакомыми людьми.

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#московская область
#гурб
#безопасность
#новый год
#праздники
В подмосковном посёлке Елизаветино отремонтируют теплосети
25 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/blinow61

Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести в посёлке Елизаветино городского округа Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать 3 тысячи 205 погонных метров теплосетей. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 187 миллионов 576 тысяч рублей, срок подачи заявок истекает 25 декабря.

Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.

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Жителям Подмосковья рассказали, как не нарваться на подделку, покупая алкоголь
25 декабря 2024, 17:31

Фото: iStock / Andrii Borodai

Одно из главных правил приобретения алкогольной продукции перед Новым годом – покупать её только в официальных магазинах или имеющих лицензию специализированных бутиках. Такие рекомендации дали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Чтобы не нарваться на подделку, нужно убедиться, что лицензия для ознакомления потребителей размещена в доступном месте. Оплачивать алкогольные напитки в торговой сети нужно только через кассу. Такая продукция должна быть зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе с использованием кассового аппарата», – отметили в ведомстве.
На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должны быть размещены федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). Эти марки содержат штрихкод с информацией. Они должны быть без повреждений и легко читаемыми.
«Название продукции и объём на марке должны совпадать с названием на этикетке. Также стоит проверить целостность ёмкости. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, а содержимое при переворачивании не должно вытекать. Этикетка должна быть ровной, без следов клея, плотно прилегать к упаковке», – подчеркнули в Минсельхозпроде.
В ведомстве напомнили, что проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав после покупки штрихкод на марке или QR-код на чеке.

Реализация алкоголя в интернете в России запрещена, поэтому продукцию нельзя заказывать онлайн.

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#московская область
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Региональные компании произвели более 3,2 млн тонн бутилированной минеральной воды
25 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock / Andrii Borodai

Человеческий организм на 70% состоит из воды, которая содержится во всех его тканях и является вторым по важности элементом после кислорода. Для взрослых людей оптимальной нормой считается потребление 1,2–1,5 литров чистой воды в день, исключая чай, кофе, соки и другие напитки. Большинство бутилированных природных вод содержат минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что региональные производители выпускают широкий ассортимент продукции и занимают лидирующие позиции в стране и Центральном федеральном округе по объёму производства, который с января по октябрь составил 3,2 миллиона тонн.

За аналогичный период прошлого года было произведено 2,5 миллиона тонн продукции. За десять месяцев текущего года регион выпустил более 48,4% от общего объёма минеральной воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в Центральном федеральном округе и 16,1% от общего объёма по всей стране.

Ведущие предприятия в этой отрасли:

  • ООО «ПК "Аквалайф"»;
  • ООО «Фонте Аква ПК»;
  • ООО «ФКП ЧФ Бобимекс ТМ»;
  • ООО «Мегапак»;
  • завод «ИДС Боржоми Россия».
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#вода
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В Красногорске снесли три аварийных многоквартирных дома
25 декабря 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три одноэтажных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дома были расположены на улице Опалиха, вдоль железнодорожных путей. Здания построили в конце 50-х годов ХХ века, их площадь составляла от 140 до 210 квадратных метров. Из-за большого физического и морального износа дома признали аварийными, жильцов из находившихся там 14 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В четвёртом квартале текущего года все три аварийных дома снесли. В настоящее время территория, которую они занимали, очищена от строительного мусора.

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Блогер Влад Кобяков вручил в Подмосковье новогодние подарки маленьким пациентам
25 декабря 2024, 17:05

Фото: Екатерина Агеева

Блогер Влад Кобяков вручил новогодние подарки маленьким пациентам Детского центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Там проходит акция «Ёлка желаний», сообщает телеграм-канал «Мы – будущее».
«Дети оставили на праздничном дереве шары-записки с новогодними мечтами. Одну из них воплотил известный блогер. Полуторагодовалый Вадим находится в реабилитационном центре в Лобне. Мальчик любит музыкальные игрушки. Влад Кобяков встретился с мальчиком, поздравил его с Новым годом, подарил большой музыкальный автобус и интерактивную доску для рисования», – говорится в сообщении.

Фото: Влад Кобяков

Подарки получили и другие ребят из центра.

Фото: Влад Кобяков

В Детском областном клиническом центре в Красногорске лечатся дети со всего Подмосковья и из других регионов России. Сейчас там проходит акция «Ёлка желаний». На наряженной ёлке ребята оставили свои новогодние желания.

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#московская область
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Регоператор Рузского кластера оказал помощь в поиске потерянного кольца
25 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto / SvetaZi

В офис Рузского регионального оператора обратилась жительница подмосковной Истры. Она случайно забыла своё дорогое памятное кольцо в маникюрном салоне. Сотрудники, понимая ценность украшения для девушки, оперативно откликнулись на её просьбу о помощи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Менеджер связалась со службой сервиса и передала информацию водителю мусоровоза, работавшему в деревне Покровское в тот день. Кроме того, стоит отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников регионального оператора, на мусороперегрузочной станции в городском округе Истра было найдено потерянное кольцо.

Молодые люди выразили благодарность всем, кто помог им в этой непростой ситуации. Они отметили оперативность и отзывчивость команды, благодаря которой удалось вернуть ценное украшение.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Каширский регоператор продолжает модернизацию контейнерного парка

С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
#тко
#помощь
#подмосковье
#руза
#истра
#поиски
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С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
25 декабря 2024, 16:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Предприниматели Московской области заключили 7421 договор с региональными операторами за 11 месяцев, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество новых договоров было заключено в следующих кластерах:

  • Рузский — 1621;
  • Каширский — 1342;
  • Ногинский — 1326.
Все хозяйствующие субъекты должны иметь договор на вывоз отходов с профильной организацией, чтобы избежать их попадания на контейнерные площадки рядом с жилыми домами.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Отсутствие договора является нарушением законодательства и влечёт административный штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Оформить договор можно онлайн:

  • отправив заявку на электронную почту региональных операторов;
  • через тестовый сервис на сайтах регоператоров.
Сотрудники регионального оператора ежедневно передают информацию о компаниях, не заключивших договоры на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в надзорные органы.

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#тко
#подмосковье
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Подмосковный производитель колбасных изделий планирует увеличить экспорт продукции
25 декабря 2024, 16:32

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2025 году компания «ПРОДО», в состав которой входит АО «Клинский мясокомбинат», планирует увеличить объём экспорта колбасных продуктов и мясных деликатесов в три раза в натуральном выражении благодаря расширению поставок в Казахстан, Армению и Азербайджан, а также выходу на новые рынки, такие как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На предприятии применяются и поддерживаются процедуры, основанные на системе ХАССП. Они контролируют качество и безопасность изделий. Системы управления сертифицированы по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000–2019, аналогичному международному стандарту ISO 22 000:2018.

Ассортимент для экспорта разрабатывается совместно с иностранными партнёрами. Например, в Азербайджан отправляется 27 товарных позиций под брендом «Клинский».

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Группа компаний «ПРОДО» является одним из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, в состав которой входят 11 предприятий. Ассортимент включает более 1700 наименований продукции, реализуемых в 65 регионах России.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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В Кашире с возвращением холодов снова заработают 14 сезонных катков
25 декабря 2024, 16:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пятнадцать сезонных катков открылось в городском округе Кашира с начала зимы, однако из-за установившееся в регионе плюсовых температур в настоящее время функционирует только один из них, остальные откроют для катания, когда в Подмосковье вернётся настоящая зимняя погода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На данный момент функционирует только каток, расположенный на улице Ленина в деревне Барабаново. При установке минусовых температур будут залиты и начнут функционировать все катки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что два сезонных катка ждут открытия в самом городе Кашира, ещё два — в городе Кашира-2 и по одному в посёлке Кокино, посёлке Новосёлки, посёлке Зендиково, деревне Токпаново, деревне Лёдово, микрорайоне Ожерелье, в деревнях Корыстово и Тарасково, в посёлке Богатищево и посёлке Большое Руново.

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#благоустройство
#спорт
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