Семейный фестиваль «7ЯФест» прошел в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
В Павловском Посаде состоялся семейный фестиваль «7ЯФест». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор», расположенном в Павлово-Посадском городском округе, прошёл восьмой региональный семейный фестиваль «7ЯФест».
Яркой кульминацией праздника стала ярмарка сувениров. Дети могли самостоятельно выбрать и приобрести себе подарок на «7яфетки», которые они заработали.
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«На фестивале дети и их родители могли провести время вместе, пообщаться и поиграть. Организаторы подготовили яркую концертную программу, фотозоны для семейных фотографий, благотворительную акцию «Росток надежды», ростовых кукол, анимацию для детей, творческие мастер-классы, аквагрим и многое другое», — поделились в пресс-службе.
Яркой кульминацией праздника стала ярмарка сувениров. Дети могли самостоятельно выбрать и приобрести себе подарок на «7яфетки», которые они заработали.
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Мира Полтева