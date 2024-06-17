Жители Павловского Посада приняли участие в «Гонке героев»

Павловопосадцы приняли участие в «Гонке героев». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в Московской области на полигоне Алабино прошел молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы».
«Команда Павлово-Посадского городского округа в составе 19 смелых девушек и ребят пробежали 8 км сложнейшей трассы!
Преодолеть страхи, идти до конца, не сдаваться, когда сложно - это качества настоящих наследников победы!
После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
В рамках забега спортсмены должны были преодолеть полосу препятствий длиной 8 км. На ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — семиметровый «Эверест».
Читайте также:
Павловопосадцы выиграли в международном туристическом кинофестивале
В Павловском Посаде снимут продолжение «Волшебного платка»
В Павловском Посаде прошел фестиваль кузнечного искусства
Мира Полтева