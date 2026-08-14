Россиянам назвали продукт, который поможет школьнику успешно начать учебный год
Включение в рацион школьника запечённой скумбрии поможет ему легче адаптироваться к учебным нагрузкам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эндокринолог, диетолог и нутрициолог Мария Стельмах.
Достаточно 100 граммов полезной рыбы два-три раза в неделю. По словам эксперта, такая порция содержит более семи граммов ДГ-кислот, которые улучшают память, концентрацию и стрессоустойчивость.
Кроме того, в скумбрии есть триптофан – он служит строительным материалом для мелатонина, гормона сна. При этом витамин D, который дети получат благодаря этой рыбе, помогает регулировать циркадные ритмы, благодаря чему ребёнок быстрее засыпает и глубже спит. Эти вещества особенно важны в начале учебного года, когда организму нужно перестроиться на новый режим.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что российские пенсионеры могут сэкономить на оплате ЖКУ благодаря различным компенсациям и субсидиям. Подробности в материале «Радио 1».
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