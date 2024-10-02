Семейно-досуговый центр появятся в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Спортивный кластер и семейно-досуговый центр планируют создать на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
На территории заповедника уже начались работы по благоустройству территории. Всего это займет порядка трех лет. За это время планируется привести в порядок улицу Жужа и обустроят 3,5 километра набережной Москвы-реки. На сегодняшний день уже завершены работы по обновлению инженерных систем и коммуникаций.
Кроме того, по его словам, в центральной части набережной установят металлокаркас павильона семейно-досугового центра и обустроят амфитеатр с видом на реку. Также там планируется поставить ресторан, крыша которого станет смотровой площадкой. А в южной части набережной обустроят спортивный кластер.
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«В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной — ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку», — рассказал Бирюков.
Кроме того, по его словам, в центральной части набережной установят металлокаркас павильона семейно-досугового центра и обустроят амфитеатр с видом на реку. Также там планируется поставить ресторан, крыша которого станет смотровой площадкой. А в южной части набережной обустроят спортивный кластер.
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Элина Позднякова