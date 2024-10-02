В Клину начали капитальный ремонт «Гимназии им. В.Н. Татищева»

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Гимназия имени Татищева на улице Ленина в Клину готовится к масштабной реконструкции. Строительные бригады уже приступили к работе, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Реконструкция проводится в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений.
На строительной площадке задействовано более 50 рабочих. В ходе ремонта планируется обновить фасад и крышу здания, заменить все инженерные системы и сантехнику, провести внутреннюю отделку помещений, а также закупить современное оборудование и мебель для учебных классов, спортивного зала и столовой.
Общая площадь здания составляет 5 521 квадратный метр. Завершение работ запланировано на август 2025 года.
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«Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Сейчас ведутся демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения», — уточняется в сообщении.
На строительной площадке задействовано более 50 рабочих. В ходе ремонта планируется обновить фасад и крышу здания, заменить все инженерные системы и сантехнику, провести внутреннюю отделку помещений, а также закупить современное оборудование и мебель для учебных классов, спортивного зала и столовой.
Общая площадь здания составляет 5 521 квадратный метр. Завершение работ запланировано на август 2025 года.
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Дайана Хусинова