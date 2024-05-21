Семейную пару из Красногорска с 55-летием совместной жизни

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске поздравили пару с 55-летием совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
С юбилеем совместной жизни в округе поздравили семью Чичениных.
Валентин и Галина Чиченины вместе уже 55 лет. За плечами – четверть века на военной службе, свой бизнес и крепкая семья: две дочери, шесть внуков и два правнука.
Он вручил цветы, подарки и поздравительный адрес от Главы городского округа.
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Валентин и Галина Чиченины вместе уже 55 лет. За плечами – четверть века на военной службе, свой бизнес и крепкая семья: две дочери, шесть внуков и два правнука.
«Хочется пожелать, чтобы это был далеко не последний юбилей их семьи. Чем больше у нас будет таких семей, тем крепче будет и городской округ, и в целом наша страна. Крепкого здоровья, любви, гармонии и всех благ», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Он вручил цветы, подарки и поздравительный адрес от Главы городского округа.
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Мира Полтева