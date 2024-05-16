В Красногорске почтили память местных жителей, погибших на СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Торжественную акцию в память о красногорцах, погибших в ходе специальной военной операции, провели у мемориального комплекса Красная горка, участие в акции приняли родные и близкие бойцов, представители общественных организаций, а также замглавы городского округа Красногорск Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Красная горка — святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех, чьи подвиги останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», — сказал военный комиссар округа Игорь Тельбухов.В ходе акции её участники почтили память погибших минутой молчания, установили таблички с их именами, возложили цветы к мемориалу и посадили 22 саженца.
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