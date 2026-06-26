Семейную выплату в Московском регионе уже одобрили 23 тысячам родителей
Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило первые ежегодные семейные выплаты 23 тысячам работающих мам и пап. С 1 июня жители столицы и Подмосковья направили уже больше 130 тысяч заявлений.
Новая мера поддержки предназначена для семей с двумя и более детьми. Выплату могут оформить родители, если ребенку еще не исполнилось 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Подать заявление вправе как мать, так и отец. Право на помощь зависит от дохода семьи. На каждого человека должно приходиться не больше 1,5 прожиточного минимума в регионе. Кроме того, у заявителя за прошлый год должен быть уплачен НДФЛ, а задолженность по алиментам не допускается. Еще одно условие — гражданство России и постоянное проживание в стране вместе с детьми.
При рассмотрении обращений специалисты учитывают не только зарплату. В расчет идут алименты, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, денежное довольствие военнослужащих и другие поступления. Важную роль играет и имущественное положение семьи.
Оформить выплату можно через личный кабинет на «Госуслугах», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Большую часть информации фонд запрашивает сам, но часть бумаг родителям нужно принести лично. Например, справку из учебного заведения об очной форме обучения ребенка со сведениями о наличии стипендии и ее размере за прошлый календарный год. Прием заявлений продлится до 1 октября 2026 года. Обычно обращение рассматривают в течение 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляют за 5 рабочих дней. Если нужна дополнительная проверка, срок могут увеличить до 20 рабочих дней.
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