Семейную выплату в Московском регионе уже одобрили 23 тысячам родителей

26 июня 2026, 10:29

Фото: iStock/Ivan-balvan

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило первые ежегодные семейные выплаты 23 тысячам работающих мам и пап. С 1 июня жители столицы и Подмосковья направили уже больше 130 тысяч заявлений.