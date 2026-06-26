Стало известно, как безопасно выбрать сиделку для пожилого родственника
При выборе сиделки для пожилого родственника важно обращать внимание не только на стоимость услуг, но и на опыт, образование и проверку кандидата. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил доктор фармацевтических наук, профессор, лидер проекта «Служба Правая Рука» Сергей Кривошеев.
По его словам, наличие опыта работы, медицинского или социального образования, медицинской книжки и трудоустройства в компании с системой обучения существенно снижает риск осложнений и помогает семье чувствовать себя увереннее. Эксперт подчеркнул, что сегодня существует несколько способов найти сиделку: через агентства, сайты объявлений или цифровые платформы.
Он отметил, что надежные сервисы тщательно проверяют биографию кандидатов, их рекомендации и данные из доступных баз. Более того, современные платформы предоставляют юридическое сопровождение для взаимодействия между семьей и сиделкой, добавил Кривошеев. Перед подписанием договора эксперт рекомендовал детально описать обязанности сиделки.
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