Стало известно, как безопасно выбрать сиделку для пожилого родственника

26 июня 2026, 09:52

Доктор Кривошеев призвал россиян оценивать опыт и образование сиделок

Фото: iStock/PIKSEL

При выборе сиделки для пожилого родственника важно обращать внимание не только на стоимость услуг, но и на опыт, образование и проверку кандидата. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил доктор фармацевтических наук, профессор, лидер проекта «Служба Правая Рука» Сергей Кривошеев.