Семьи и пожилые: стало известно, кто выбирает загородные дома под Казанью

14 ноября 2025, 15:37

Садреев рассказал, кто чаще всего покупает частные дома в Татарстане

Фото: Istock / vladir_s

Частные дома в Татарстане в основном покупают две категории граждан, сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев агентству «Татар-информ».





Первая группа — семьи с детьми или пары, которые планируют завести детей. Они ищут просторное жильё, подходящее для комфортной жизни семьи.



Вторая категория — пожилые люди, у которых уже выросли дети и есть внуки. Обычно они приобретают дома, чтобы жить без городского шума.





«Как правило, это люди, у которых уже выросли их дети, даже есть внуки. Такая пара не хочет жить в квартире и покупает небольшой дом площадью 80-100 кв. м. в пригороде Казани, вдали от городской суеты, чтобы спокойно жить, заниматься хозяйством», — заключил Садреев.