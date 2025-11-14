Шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь своего собутыльника в Петербурге

14 ноября 2025, 15:09

СК: В Петербурге шестерых человек задержали за развращение 13-летней

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали шесть мужчин. Их подозревают в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.