Шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь своего собутыльника в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали шесть мужчин. Их подозревают в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.
По информации следствия, шестеро подозреваемых в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вели интимную переписку с несовершеннолетней, а также, находясь в квартире по улице Жуковского и других местах Санкт-Петербурга, совершали в отношении неё действия сексуального характера. Трое из них вступили с пострадавшей в половую связь. Предварительно, отец девочки мог знать о происходящем — мужчина часто выпивал и приглашал домой пьющих друзей.
В связи с этим в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Все фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. В скором времени мужчинам изберут меру пресечения.
