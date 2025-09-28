Семьи остались без отдыха и денег: турагент продавала фейковые путёвки в ОАЭ

28 сентября 2025, 11:43

Турагент из Нижнего Новгорода обманула более 10 семей на миллионы рублей

Фото: Istock / @magical_light

К турагенту Татьяне Вайс, ранее успешно работавшей более пяти лет, внезапно появились серьёзные претензии со стороны жителей Москвы и Нижнего Новгорода. С сентября женщина вместе с мужем перестала выходить на связь, а вскоре выяснилось, что она продавала поддельные турпутёвки. Об этом сообщает SHOT.