Семьи остались без отдыха и денег: турагент продавала фейковые путёвки в ОАЭ
К турагенту Татьяне Вайс, ранее успешно работавшей более пяти лет, внезапно появились серьёзные претензии со стороны жителей Москвы и Нижнего Новгорода. С сентября женщина вместе с мужем перестала выходить на связь, а вскоре выяснилось, что она продавала поддельные турпутёвки. Об этом сообщает SHOT.
Так, одна из семей из Нижнего Новгорода заплатила 2,5 миллиона рублей за поездку в Дубай, но прямо в аэропорту узнала, что купленные билеты недействительны, а бронь в отеле отсутствует. Ещё одна семья смогла добраться до ОАЭ, однако уже по прибытии узнала, что их бронирование аннулировали — об этом сообщил местный партнёр Вайс.
Общий ущерб, по словам пострадавших, составляет около 4,5 миллионов рублей. Позднее стало известно, что ещё в 2021 году Татьяна ушла в долг на 3,5 миллиона, в июне 2023 открыла новую компанию, но продолжала оформлять туры от имени старой, обременённой долгами фирмы.
После всплывших махинаций Вайс с супругом пропали из своего дома. Несколько обманутых клиентов уже обратились в полицию с заявлениями.
