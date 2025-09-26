Убитая 20 лет назад «женщина в розовом» в Испании оказалась россиянкой
Опознали тело убитой так называемой «женщины в розовом» — погибшая 20 лет назад в Испании оказалась россиянкой.
Как пишет телеграм-канал SHOT, речь идет о Людмиле Заваде, которой на тот момент был 31 год. Неизвестную тогда женщину обнаружили 3 июля 2005 года у дороги в Виладеканс под Барселоной: она была в розовом топе, брюках и туфлях и, по оценке экспертов, умерла более суток назад.
Следствие зафиксировало признаки насильственной смерти и указывало на то, что труп переместили. Личность не могли установить в течение многих лет, и в досье она фигурировала как The woman in pink (женщина в розовом). Благодаря кампании Интерпола «Опознай меня» все удалось выяснить.
Совпадение подтвердил анализ ДНК близкого родственника. По факту убийства возобновили следствие.
