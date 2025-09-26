Убитая 20 лет назад «женщина в розовом» в Испании оказалась россиянкой

26 сентября 2025, 18:13

SHOT: убитая 20 лет назад в Испании женщина была 31-летней россиянкой

Фото: istockphoto/Sauce Reques

Опознали тело убитой так называемой «женщины в розовом» — погибшая 20 лет назад в Испании оказалась россиянкой.