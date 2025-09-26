Родители задавили малыша во сне на отдыхе на популярном острове в Европе
На популярном европейском курорте во время отдыха погиб двухмесячный младенец — родители придавили его во сне. Об этом пишет британская газета The Mirror.
Семья остановилась в отеле в деревне Каливес на Крите. В один из дней они обнаружили ребёнка неподвижным в кровати, где он спал между ними.
Медики и службы экстренной помощи прибыли на место слишком поздно. Спасти младенца не удалось.
