Родители задавили малыша во сне на отдыхе на популярном острове в Европе

The Mirror: Родители задавили малыша во сне на Крите
Фото: istockphoto/mirror-images

На популярном европейском курорте во время отдыха погиб двухмесячный младенец — родители придавили его во сне. Об этом пишет британская газета The Mirror.



Семья остановилась в отеле в деревне Каливес на Крите. В один из дней они обнаружили ребёнка неподвижным в кровати, где он спал между ними.

Медики и службы экстренной помощи прибыли на место слишком поздно. Спасти младенца не удалось.

Ранее сообщалось о другом несчастном случае на отдыхе: четырёхлетний мальчик на Тенерифе в Испании не смог самостоятельно выбраться из воды. Спасатель вытащил ребёнка, однако он не пришёл в сознание.

Никита Кротов

