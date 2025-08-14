В российском регионе власти выплатят 500 тысяч рублей девочке, которую покусали собаки

14 августа 2025, 10:35

В ХМАО мэрия выплатила полмиллиона рублей школьнице, которую покусали собаки

Фото: Istock/dimid_86

Суд вынес решение, обязав администрацию городского поселения Белый Яр в Ханты-Мансийском округе выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации ребёнку, пострадавшему от нападения бродячих собак. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры ХМАО – Югры.