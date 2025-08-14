В российском регионе власти выплатят 500 тысяч рублей девочке, которую покусали собаки
Суд вынес решение, обязав администрацию городского поселения Белый Яр в Ханты-Мансийском округе выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации ребёнку, пострадавшему от нападения бродячих собак. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры ХМАО – Югры.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, после чего ей пришлось проходить длительное лечение в больнице. Согласно информации ведомства, прокурор Сургутского района подал иск о взыскании с местных властей компенсации морального вреда в пользу ребёнка. Суд поддержал требования, обязав администрацию выплатить девочке полмиллиона рублей.
Ранее сообщалось о принятом решении суда в отношении мужчины, изувечившего россиянку и её сына-подростка. Известно, что 14-летний мальчик встал на защиту матери, но получил от пьяного отчима более семи ударов ножом.
