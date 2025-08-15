Россиянам назвали среднюю пенсию по инвалидности в стране
Средний размер пенсии по инвалидности в России достиг 15 734 рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Такие данные предоставили в системе Социального фонда РФ, передает РИА Новости.
Показатель вырос на 250 рублей по сравнению с январем этого года.
Напомним, что разница в выплатах для работающих и неработающих инвалидов минимальна: первые получают 15 701 рубль, вторые — 15 750 рублей (разрыв всего 50 рублей).
Ранее сообщалось, что некоторые россияне имеют право получать двойную пенсию. К их числу относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также ополченцы Донбасса и те, кто заключил контракты с организациями, оказывающими поддержку ВС России в ходе СВО. Подробнее читайте в нашем материале.
