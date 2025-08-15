Россиянам назвали среднюю пенсию по инвалидности в стране

15 августа 2025, 03:13

Средняя пенсия по инвалидности составила в РФ 15,7 тысячи рублей в месяц

Фото: iStock/Oleg Elkov

Средний размер пенсии по инвалидности в России достиг 15 734 рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Такие данные предоставили в системе Социального фонда РФ, передает РИА Новости.