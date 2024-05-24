Фото: iStock/Newlander90
Праздник Зеленые Святки до принятия христианства на Руси был одним из самых важных, однако во многих регионах его отмечают и по сей день. Торжество имеет несколько названий: Семик, Русалчин Велик день, Троица умерших, Велик четверг, Навская Троица. О том, когда отмечается праздник в 2024 году, как зародились обычаи празднования и каковы его традиции расскажет редакция «Радио 1».
Когда отмечается Семик в 2024 году
Дата праздника не установлена, однако ее легко вычислить. Семик всегда отмечается в седьмой четверг после окончания Пасхи и за три дня до Троицы. В 2024 году Зеленые святки выпадают на 20 июня.
Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника
В наши дни традиции празднования сохранились в сельских районах Новосибирской области. Однако чаще можно услышать другие названия торжества: Русалчин Велик день или Зеленые святки.
Семик на Руси: обряды
Символом Зеленых святок является береза. Дерево служит олицетворением жизненной энергии, поэтому именно вокруг него водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая. На дерево повязывали ленты, платки, бусы. В Семик также принято украшать ветвями березы могилы умерших родственников. В некоторых областях в этот день приоритет отдавали поминовению «заложенных» покойников.
Предки считали, что только лишь в этот праздник можно заказать панихиду по покойнику, которого церковь отказалась отпевать при погребении.
Что готовили
На Зеленые святки было принято готовить блюда из яиц. Обычное яйцо во все времена ассоциировалось у людей почти всех народов с зарождением новой жизни и с плодородием. К застолью готовили также различную выпечку, иногда придавая пирогам форму венков.
Как веселились
После торжественного застолья было принято петь песни, водить хороводы, плести венки. Начинались широкие народные гуляния, которые длились до самого утра. Обязательным атрибутом праздника было возложение венков на воду. Предки шли к ближайшему водоему и с закрытыми глазами опускали на воду венки, по которым нередко загадывали о будущем.
Плохой приметой считалось, если венок утонет – это означало, что девушка не выйдет замуж в текущем году или даже тяжело захворает.
Чем Зеленые Святки похожи на Масленицу
Семик похож на Масленицу тем, что как и народное торжество посвящен прощанию с холодами. Также в этот день проводятся широкие народные гуляния, люди ходят друг к другу в гости, обмениваются угощениями.В некоторых селениях Семик даже называли честным, точно так же, как и Масленицу.
Что под запретом на Семик
Букетики и ветви березы, принесенные из церкви, нельзя выбрасывать после завершения торжества. Было принято засушивать и бережно хранить растения для всяких бытовых надобностей. Нельзя мыть, стирать, полоскать и купаться. Вообще надо держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.
Нельзя шить и ходить в лес одному.
Что такое Русалья неделя
Зелёными святками, Русальной неделей и Семиком в народе называли один и тот же праздник — девический праздник, который отмечали в четверг до Троицы. В бытность предков это был переломный момент сезонов и окончательный переход к лету. На Троицу гадали, также плели венки, совершали обряды, воздействующие на будущий урожай. К Троице, как и к другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших.
Русальей неделей торжество называлось потому, что согласно приданиям, с первым настоящим летним теплом, русалки собираются на берегах водоёмов, в лесах и рощах, чтобы встретиться с подругами и вволю повеселиться.
Читайте также:
Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая
Анастасия Хохлова