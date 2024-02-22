Семимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ стал турист из Волжского

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Число посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов, «юбилейным» гостем стал житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов, который приехал в Москву с женой и двумя дочками, сообщает пресс-служба выставки.
«Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге: выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились», — поделился впечатлениями Алексей Максимов.Максимовы получили в подарок от выставки шестидневный семейный тур «Энергия Ладоги» по интересным историческим местам Ленинградской области.
«Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток из всех регионов нашей страны», — сказала Виртуозова.На международной выставке-форуме «Россия» собраны важнейшие достижения страны. Выставка открылась 4 ноября и за время совей работы побила по масштабу и посещаемости всемирные выставки, которые проводятся в Шанхае, Милане и Дубае.
В выставку входит 132 экспозиции, в том числе — представляющие все 89 регионов России, а также крупнейшие компании, госкорпорации и органы власти. Различным отраслям посвящены интерактивные стенды, а компании представляют свои новейшие разработки. Для гостей выставки проводятся различные культурные мероприятия, а также мероприятия в рамках деловой и образовательной программ.
Выставка Россия будет работать до 8 июля 2024 года.
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