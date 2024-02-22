Семимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ стал турист из Волжского

Число посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов, «юбилейным» гостем стал житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов, который приехал в Москву с женой и двумя дочками, сообщает пресс-служба выставки.