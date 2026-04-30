Семинар для специалистов по молодежной политике пройдет в сентябре в Москве
С 9 по 12 сентября 2026 года в Москве пройдет образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики Центрального федерального округа. Его проведут в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
Основная цель семинара — повышение эффективности реализации государственной молодежной политики через профессиональное развитие кадров, обмен лучшими практиками по планированию, организации и реализации проектов, а также патриотическое воспитание. Организатором мероприятия является ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр».
Семинар будет проводиться как в очном, так и в дистанционном форматах. К нему могут присоединиться специалисты государственных и муниципальных учреждений, занимающихся молодежной политикой, старше 18 лет из ЦФО. Всего ожидается участие ста человек очно и не менее 480 человек дистанционно.
Чтобы присоединиться к семинару, нужно подать заявку через систему ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке. Сроки подачи: до 9 августа — для очного участия, до 6 сентября — для дистанционного.
