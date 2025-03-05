Семья 13-летнего подростка уехала из Москвы на фоне травли после концерта DaBaby

Фото: IStock/ Cesare Ferrari
Семья 13-летнего подростка Жоры, которого стошнило на сцене во время концерта американского рэпера DaBaby в Москве, уехала из Москвы на фоне травли мальчика, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что родителям семиклассника и самому Жоре пришлось покинуть Москву минимум на месяц, так как над мальчиком издеваются в школе и социальных сетях после инцидента на мероприятии.
Напомним, что в Сети завирусились видео, как подросток вышел на сцену во время концерта DaBaby, переволновался, а потом почувствовал себя нехорошо. Мальчика три раза стошнило, прежде чем рэпер увидел происходящее и попросил увести несовершеннолетнего со сцены.
В соцсетях семиклассника прозвали «Жорой-легендой» и начали над ним издеваться. Родители школьника приняли решение на некоторое время уехать из столицы на дачу. Они подождут, пока разговоры вокруг инцидента не стихнут.
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Напомним, что в Сети завирусились видео, как подросток вышел на сцену во время концерта DaBaby, переволновался, а потом почувствовал себя нехорошо. Мальчика три раза стошнило, прежде чем рэпер увидел происходящее и попросил увести несовершеннолетнего со сцены.
В соцсетях семиклассника прозвали «Жорой-легендой» и начали над ним издеваться. Родители школьника приняли решение на некоторое время уехать из столицы на дачу. Они подождут, пока разговоры вокруг инцидента не стихнут.
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Ольга Енгалычева