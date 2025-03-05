Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Роспатент отказал певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отказ предварительный, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить решение ведомства.
Напомним, что заявки были поданы в октябре 2024 года. Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены, косметику, игрушки для взрослых и др.
В конце февраля в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин объяснил, что таким уведомлением обозначается предварительный отказ в регистрации бренда. В случае одобрения заявки появляется пометка с надписью: «Решение о регистрации».
По данным канала, причины отказа заключаются в активном противодействии регистрации товарного знака «Я русский» со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и иных общественников, которые обвинили Дронова в попытке монополизации бренда.
В Роспатент поступило большое количество возражений. Большинство общественников были недовольны сочетанием выражения «Я русский» и алкогольной продукции. В соответствии со статьёй 1483 ГК РФ запрещается регистрация знаков, «противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали».
Теперь в течение полугода юристы певца могут представить свои аргументы против решения Роспатента. При окончательном отказе заявитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.
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Напомним, что заявки были поданы в октябре 2024 года. Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены, косметику, игрушки для взрослых и др.
В конце февраля в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин объяснил, что таким уведомлением обозначается предварительный отказ в регистрации бренда. В случае одобрения заявки появляется пометка с надписью: «Решение о регистрации».
По данным канала, причины отказа заключаются в активном противодействии регистрации товарного знака «Я русский» со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и иных общественников, которые обвинили Дронова в попытке монополизации бренда.
В Роспатент поступило большое количество возражений. Большинство общественников были недовольны сочетанием выражения «Я русский» и алкогольной продукции. В соответствии со статьёй 1483 ГК РФ запрещается регистрация знаков, «противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали».
Теперь в течение полугода юристы певца могут представить свои аргументы против решения Роспатента. При окончательном отказе заявитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.
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Анастасия Чинкова