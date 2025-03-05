Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

Команда «Голос» — одна из базовых в дрессировке собак. Она не только помогает укрепить связь между хозяином и питомцем, но и может быть полезной в повседневной жизни. Например, навык лаять по команде может пригодиться при охране дома или в поисково-спасательных операциях.