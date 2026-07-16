Семья 18-летней жены Галявиева выступила против её решения выйти замуж за террориста

16 июля 2026, 13:00

Семья жены Ильназа Галявиева заявили о разрыве отношений с дочерью после брака

Фото: Istock / Marina Moskalyuk

Родственники 18-летней Дианы, которая недавно зарегистрировала брак с Ильназом Галявиевым, заявили о своём несогласии с её поступком. Как сообщает SHOT, близкие девушки считают этот шаг необдуманным и намерены дистанцироваться от неё, пока она не пересмотрит своё решение.