Семья 18-летней жены Галявиева выступила против её решения выйти замуж за террориста
Родственники 18-летней Дианы, которая недавно зарегистрировала брак с Ильназом Галявиевым, заявили о своём несогласии с её поступком. Как сообщает SHOT, близкие девушки считают этот шаг необдуманным и намерены дистанцироваться от неё, пока она не пересмотрит своё решение.
По словам родственников, отец Дианы воспитывал дочь один и всегда старался окружать её заботой. Сейчас, как утверждают близкие, он тяжело переживает произошедшее и не понимает, почему дочь приняла такое решение.
Семья предполагает, что брак с Галявиевым может быть попыткой привлечь внимание или протестом против окружающих. Родственники утверждают, что ещё в подростковом возрасте Диана якобы совершала поступки, которые вызывали непонимание у близких.
Ильназ Галявиев был осуждён на пожизненное лишение свободы за нападение на гимназию в Казани в 2021 году, в результате которого погибли девять человек. Сейчас он отбывает наказание в колонии особого режима.
Родственники Дианы заявили, что не готовы принять её выбор и рассматривают разные варианты помощи, включая обращение к специалистам. При этом официальных комментариев от самой девушки по поводу позиции семьи и дальнейших планов пока не поступало.
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