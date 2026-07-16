Мужчина сломал нос возлюбленной из-за невкусного ужина
В Барнауле мужчина избил свою сожительницу из-за невкусной еды. Об этом информирует Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и остался крайне недоволен приготовленным ужином. Он посчитал еду невкусной и избил свою сожительницу, нанеся ей не менее семи ударов кулаком.
У женщины диагностировали перелом носа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину.
Однако пострадавшая простила нападавшего, отозвала заявление и сообщила, что он извинился и компенсировал причинённый ущерб. В итоге суд прекратил уголовное преследование.
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