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Мужчина сломал нос возлюбленной из-за невкусного ужина

В Барнауле мужчина избил возлюбленную из-за ужина, который ему не понравился
Фото: iStock/Backiris

В Барнауле мужчина избил свою сожительницу из-за невкусной еды. Об этом информирует Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.



Россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и остался крайне недоволен приготовленным ужином. Он посчитал еду невкусной и избил свою сожительницу, нанеся ей не менее семи ударов кулаком.

У женщины диагностировали перелом носа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину.

Однако пострадавшая простила нападавшего, отозвала заявление и сообщила, что он извинился и компенсировал причинённый ущерб. В итоге суд прекратил уголовное преследование.

Екатерина Коршунова

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