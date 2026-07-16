Мужчина сломал нос возлюбленной из-за невкусного ужина

16 июля 2026, 11:12

В Барнауле мужчина избил возлюбленную из-за ужина, который ему не понравился

Фото: iStock/Backiris

В Барнауле мужчина избил свою сожительницу из-за невкусной еды. Об этом информирует Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.