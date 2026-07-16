Паразит прогрыз глаз женщине после умывания в контактных линзах
Британка ослепла на один глаз из-за паразита, который попал в него с водопроводной водой. Женщина умылась, не сняв контактные линзы. Об этом сообщает издание Mirror.
Эмма Марсден чистила конюшни и случайно упала головой в тачку с грязной водой. Она вымыла лицо и руки, а линзы сняла только вечером. Через четыре дня женщина заметила, что правый глаз начал чесаться, а затем возникла острая боль. Врачи сначала предположили, что это язва, но состояние пациентки продолжало ухудшаться, и британка вскоре полностью потеряла зрение на правом глазу.
Позже медики диагностировали у неё акантамебный кератит — редкую инфекцию, вызванную паразитом, который может обитать в водопроводной воде. Паразит прогрыз роговицу, и врачам пришлось зашить веко, чтобы приостановить разрушительный процесс. Теперь Эмма готовится к пересадке роговицы, которая состоится через несколько лет.
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