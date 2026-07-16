Паразит прогрыз глаз женщине после умывания в контактных линзах

16 июля 2026, 12:28

Mirror: паразит прогрыз глаз женщине после умывания

Фото: iStock/scyther5

Британка ослепла на один глаз из-за паразита, который попал в него с водопроводной водой. Женщина умылась, не сняв контактные линзы. Об этом сообщает издание Mirror.